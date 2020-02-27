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Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных
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РИА Новости

Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных

18:45 27.02.2020 (обновлено: 19:33 27.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В случае отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан казна недополучит "огромные" средства, заявил на круглом столе в Высшей школе экономики глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько.
Выпадающие доходы бюджета при введении некоего необлагаемого минимума он оценил в 1,2 триллиона рублей, сообщает РБК.
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При этом Засько отметил, что введение прогрессивной ставки НДФЛ не принесет ожидаемой выгоды и не решит вопросы социальной справедливости.
"Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки", — считает начальник управления ФНС.
Он пояснил, что при единой ставке административная нагрузка на людей достаточно низкая, так как за официально трудоустроенное население НДФЛ начисляют и уплачивают работодатели. Если ставку для отдельных категорий граждан изменят, то им придется самим заполнять все налоговые декларации и производить расчеты. По его мнению, ничего "хорошего и приятного" в этом нет.
Как подчеркнул Засько, в первую очередь необходимо обеспечить в стране стабильный экономический рост и повысить доходы россиян.
"Тогда можно говорить про дифференцированную ставку. Сейчас это неконструктивно", — заключил он.
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Налог для малоимущих

Владимир Путин в декабре на встрече с региональными омбудсменами пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, при выплате с этой суммы подоходного налога доход гражданина опускается ниже установленной государством планки.
Идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Максим Орешкин, возглавлявший Минэкономразвития, и глава ВТБ Андрей Костин.
Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что, прежде чем принимать решения, нужно взвесить все плюсы и минусы и посмотреть, как это скажется на региональных бюджетах.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает правильным ввести для малоимущих адресные субсидии, а не освобождать их от налогов.
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Наши олигархи, только за январь месяц, "приросли" порядка на 15 млрд. доляров. А это грубо говоря триллион. Даже если взять 10%, это 100 лярдов рубликов. только за январь. Какие блин "максимум десятками миллиардов рублей — это копейки"? Кому ты трёшь?
27 февраля, 18:58
Никита Ермаков
10321003
По-моему он просто взял общее количество налогоплательщиков, умножил на МРОТ, на 12 месяцев и на 13% и получил сумму, которой теперь пугает. Проверяю... Бинго! Так и есть. А освободить от НДФЛ на самом деле предлагается только тех, у кого доход ниже МРОТ. Вот это манипуляция и обман! Раз в 10 обманул.
27 февраля, 19:05
iibrovkin
7223000
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