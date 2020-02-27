Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В случае отмены В случае отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан казна недополучит "огромные" средства, заявил на круглом столе в Высшей школе экономики глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько.

Выпадающие доходы бюджета при введении некоего необлагаемого минимума он оценил в 1,2 триллиона рублей, сообщает РБК

При этом Засько отметил, что введение прогрессивной ставки НДФЛ не принесет ожидаемой выгоды и не решит вопросы социальной справедливости.

"Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки", — считает начальник управления ФНС.

Он пояснил, что при единой ставке административная нагрузка на людей достаточно низкая, так как за официально трудоустроенное население НДФЛ начисляют и уплачивают работодатели. Если ставку для отдельных категорий граждан изменят, то им придется самим заполнять все налоговые декларации и производить расчеты. По его мнению, ничего "хорошего и приятного" в этом нет.

Как подчеркнул Засько, в первую очередь необходимо обеспечить в стране стабильный экономический рост и повысить доходы россиян.

"Тогда можно говорить про дифференцированную ставку. Сейчас это неконструктивно", — заключил он.

Налог для малоимущих

Владимир Путин в декабре на встрече с региональными омбудсменами пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, при выплате с этой суммы подоходного налога доход гражданина опускается ниже установленной государством планки.

Идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Максим Орешкин , возглавлявший Минэкономразвития, и глава ВТБ Андрей Костин.

Министр финансов Антон Силуанов , в свою очередь, заявил, что, прежде чем принимать решения, нужно взвесить все плюсы и минусы и посмотреть, как это скажется на региональных бюджетах.