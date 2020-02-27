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По вине пьяных водителей в прошлом году произошло около 15 тысяч ДТП
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РИА Новости

По вине пьяных водителей в прошлом году произошло около 15 тысяч ДТП

18:42 27.02.2020 (обновлено: 18:53 27.02.2020)
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© РИА Новости/Аврора . Георгий Галкин, Сергей БезносовРейд ГИБДД "Нетрезвый водитель"
Рейд ГИБДД Нетрезвый водитель
© РИА Новости/Аврора . Георгий Галкин, Сергей Безносов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Порядка 15 тысяч ДТП с участием пьяных водителей произошли в России в 2019 году, в них погибли более четырех тысяч человек, следует из материалов ГИБДД РФ.
По данным Госавтоинспекции, количество таких ДТП по сравнению с 2018 годом снизилось на 3% с 15,1 тысячи до 14,7 тысячи. В прошедшем году жертвами "пьяных" ДТП стали свыше четырех тысяч человек (4,3 тысячи в 2018 году), пострадали более 20 тысяч (20,6 тысячи в 2018 году).
Как указано в материалах, чаще всего пьяные водители попадали в ДТП по субботам - число "субботних" аварий в 2019 году превысило три тысячи.
Согласно статистике ведомства за минувший год, 5,5 тысячи ДТП (5,8 тысячи в 2018 году) на дорогах России произошли с участием автобусов, при этом в 61 случае сами водители автобусов находились в состоянии опьянения. В результате 246 человек погибли (269 в 2018 году), 8,7 тысячи были ранены (8,8 в 2018 году).
Инспектор ГИБДД
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