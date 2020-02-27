По вине пьяных водителей в прошлом году произошло около 15 тысяч ДТП

По данным Госавтоинспекции, количество таких ДТП по сравнению с 2018 годом снизилось на 3% с 15,1 тысячи до 14,7 тысячи. В прошедшем году жертвами "пьяных" ДТП стали свыше четырех тысяч человек (4,3 тысячи в 2018 году), пострадали более 20 тысяч (20,6 тысячи в 2018 году).
Как указано в материалах, чаще всего пьяные водители попадали в ДТП по субботам - число "субботних" аварий в 2019 году превысило три тысячи.
Согласно статистике ведомства за минувший год, 5,5 тысячи ДТП (5,8 тысячи в 2018 году) на дорогах России произошли с участием автобусов, при этом в 61 случае сами водители автобусов находились в состоянии опьянения. В результате 246 человек погибли (269 в 2018 году), 8,7 тысячи были ранены (8,8 в 2018 году).