По вине пьяных водителей в прошлом году произошло около 15 тысяч ДТП

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Порядка 15 тысяч ДТП с участием пьяных водителей произошли в Порядка 15 тысяч ДТП с участием пьяных водителей произошли в России в 2019 году, в них погибли более четырех тысяч человек, следует из материалов ГИБДД РФ

По данным Госавтоинспекции, количество таких ДТП по сравнению с 2018 годом снизилось на 3% с 15,1 тысячи до 14,7 тысячи. В прошедшем году жертвами "пьяных" ДТП стали свыше четырех тысяч человек (4,3 тысячи в 2018 году), пострадали более 20 тысяч (20,6 тысячи в 2018 году).

Как указано в материалах, чаще всего пьяные водители попадали в ДТП по субботам - число "субботних" аварий в 2019 году превысило три тысячи.