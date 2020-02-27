Житель ЛНР погиб, подорвавшись на мине у линии соприкосновения

Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Житель самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

"Сегодня местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года", - сказал Осадчий. По его словам, в результате подрыва на мине мирный житель получил многочисленные ранения, от которых скончался.

Осадчий добавил, что еще один случай подрыва произошел в четверг в ДНР. "На северо-западной окраине Донецка мирный житель лишился двух пальцев руки в результате взрыва неустановленного боеприпаса, который он нашел на приусадебном участке", - отметил он.

Осадчий призвал жителей республик быть бдительными и при обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры.