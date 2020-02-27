В ДНР назвали новый план по Донбассу спекуляцией на конфликте

"Сообщения о новых планах по возвращению Донбасса появляются с пугающей регулярностью… При этом совершенно игнорируется тот факт, что единственный реальный и имеющий юридическую силу план по урегулированию конфликта в Донбассе давно существует – это минские соглашения. Гарантом этого плана выступают Франция, Германия и Россия. Этот план одобрен Советом Безопасности ООН и пересмотру не подлежит", - сказал РИА Новости Медведев.

По его мнению, новый план – "очередная спекуляция на конфликте с целью повысить рейтинг или просто дать о себе знать, мелькнуть в средствах массовой информации".

"Всерьез воспринимать такие высказывания не следует. Они по умолчанию не реализуемы и озвучиваются просто для того, чтобы прозвучать. А все эти заявления о временных международных администрациях, полицейских миссиях и прочих украинских фантазиях не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны", - добавил Медведев.