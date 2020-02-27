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В больнице, за которую стало стыдно Мишустину, весной начнут ремонт
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РИА Новости

В больнице, за которую стало стыдно Мишустину, весной начнут ремонт

18:31 27.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой медицинской помощи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Власти Курганской области весной планируют начать капитальный ремонт в больнице скорой медицинской помощи в Кургане, за которую во время визита в регион стало стыдно премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Мишустин во время визита в Курган 25 февраля посетил больницу скорой медицинской помощи, отметив, что ему "очень грустно, что в таком состоянии больница", а ее состояние "вызывает только сожаление и стыд". Мишустин пообещал выделить больнице 200 миллионов рублей на ремонт и новое оборудование.
Как сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона, в больнице требуется осуществить капитальный ремонт отделения реанимации, эндоскопического отделения, операционного блока, централизованного стерилизационного отделения, заменить окна и витражные элементы, заменить грузовой лифт в здании пищеблока, выполнить капитальный ремонт лестничных маршей и кровель, расширить пандус приемного отделения.
"Имеются заключения экспертизы на капитальный ремонт отделения реанимации и на эндоскопическое отделение. Проведение торгов запланировано на март 2020 года. В течение марта ожидается получение заключения экспертизы на все вышеперечисленные объекты, после чего будут проведены аукционы и начнутся работы по проведению капитальных ремонтов", - говорится в сообщении.
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Также департаментом здравоохранения региона подготовлена и направлена заявка в министерство здравоохранения РФ для предоставления средств из резервного фонда правительства РФ на проведение капремонта и оснащение медицинским оборудованием, отмечается в сообщении.
В больнице разработан план проведения ремонтных работ с учетом рационального использования существующих площадей, чтобы продолжать оказание медицинской помощи пациентам больницы, поясняется в сообщении.
Департамент отмечает, что в 2020 году на проведение капремонта и оснащение медицинским оборудованием больницей планируется освоить 200 миллионов рублей.
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