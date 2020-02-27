Сбербанк готов выделить грант на поиск вакцины против коронавируса

"Вчера мы обсуждали с правительством, что мы готовы выдать грант российским научным институтам, чтобы поддержать их в поиске решения для этой проблемы. Сейчас мы обсуждаем с нашими министрами, как мы можем помочь с этой проблемой", - заявил Греф.