Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T18:31+0300
https://ria.ru/20200227/1565294161.html
Сбербанк готов выделить грант на поиск вакцины против коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Сбербанк готов выделить грант на поиск вакцины против коронавируса

18:30 27.02.2020 (обновлено: 18:31 27.02.2020)
628
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк готов выделить грант российским научным институтам на поиск вакцины против коронавируса, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции.
"Вчера мы обсуждали с правительством, что мы готовы выдать грант российским научным институтам, чтобы поддержать их в поиске решения для этой проблемы. Сейчас мы обсуждаем с нашими министрами, как мы можем помочь с этой проблемой", - заявил Греф.
Логотип ПАО Сбербанк России
Вчера, 18:22
Греф оценил вероятность влияния коронавируса на Сбербанк
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 3470, скончались 54 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
850022
Обсудить 3
ЭкономикаРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыСбербанк РоссииВОЗГерман ГрефКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Медицинские маски
В ВОЗ рассказали, кому необходимо носить медицинские маски
Логотип ПАО Сбербанк России
Греф оценил вероятность влияния коронавируса на Сбербанк
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ заявила о "потенциальной пандемии" коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
У 14% переболевших COVID-2019 в Гуандуне повторно выявили вирус
Флаг ЕС в Брюсселе
Евросоюз запустит мониторинг влияния коронавируса на экономику
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом назначил координатора по борьбе с коронавирусом
Московская биржа
Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года
Машины скорой помощи в Греции
Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзор: только врач может направить на анализ на коронавирус
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Таиланд ввел бесплатное тестирование на коронавирус
Машины скорой помощи в Греции
В Греции от сезонного гриппа умерли 77 человек
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния