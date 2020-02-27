Сбербанк готов выделить грант на поиск вакцины против коронавируса

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк готов выделить грант российским научным институтам на поиск вакцины против коронавируса, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции.
"Вчера мы обсуждали с правительством, что мы готовы выдать грант российским научным институтам, чтобы поддержать их в поиске решения для этой проблемы. Сейчас мы обсуждаем с нашими министрами, как мы можем помочь с этой проблемой", - заявил Греф.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 3470, скончались 54 человека.
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