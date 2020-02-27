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В ВОЗ рассказали, кому необходимо носить медицинские маски
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РИА Новости

В ВОЗ рассказали, кому необходимо носить медицинские маски

18:28 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Защитные маски необходимо носить заболевшим людям, чтобы предотвратить распространение инфекции, а не здоровым, заявила на брифинге глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы здесь говорим про медицинские, хирургические маски. Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы. И причина для этого – предотвращение передачи вируса кому-то еще", - сказала она.
Среди других рекомендаций ВОЗ – тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.
Геннадий Онищенко
14 февраля, 14:27
Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски
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Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
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