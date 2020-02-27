В ВОЗ рассказали, кому необходимо носить медицинские маски

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Защитные маски необходимо носить заболевшим людям, чтобы предотвратить распространение инфекции, а не здоровым, заявила на брифинге глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы здесь говорим про медицинские, хирургические маски. Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы. И причина для этого – предотвращение передачи вируса кому-то еще", - сказала она.
Среди других рекомендаций ВОЗ – тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.
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