В ВОЗ рассказали, кому необходимо носить медицинские маски

"Мы здесь говорим про медицинские, хирургические маски. Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы. И причина для этого – предотвращение передачи вируса кому-то еще", - сказала она.