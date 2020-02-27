На Кубани будут компенсировать аренду жилья медикам

"Будет производиться компенсация расходов по оплате найма жилых помещений, 100 миллионов рублей на эти цели уже предусмотрены в бюджете. Эта мера направлена на уменьшение кадрового дефицита и закрепление медработников в учреждениях здравоохранения. Нехватка специалистов в отрасли – одна из острых социальных проблем, решать ее нам надо ускоренными темпами", – сказал Бурлачко.