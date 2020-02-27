На Кубани будут компенсировать аренду жилья медикам

КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в статью 43 закона "Об охране здоровья населения Краснодарского края", благодаря которым медработникам региона будут оплачивать аренду жилья, сообщает пресс-служба заксобрания.
Как пояснил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, поправками администрация Краснодарского края наделяется полномочием устанавливать дополнительные меры соцподдержки медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения региона: компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений.
Спикер заксобрания Юрий Бурлачко пояснил, что эти изменения позволят проводить более гибкую политику оказания соцподдержки медработникам края.
"Будет производиться компенсация расходов по оплате найма жилых помещений, 100 миллионов рублей на эти цели уже предусмотрены в бюджете. Эта мера направлена на уменьшение кадрового дефицита и закрепление медработников в учреждениях здравоохранения. Нехватка специалистов в отрасли – одна из острых социальных проблем, решать ее нам надо ускоренными темпами", – сказал Бурлачко.
Он также напомнил, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения, а приоритетом было обозначено первичное звено.