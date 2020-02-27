Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-02-27T18:26+0300
https://ria.ru/20200227/1565293954.html
На Кубани будут компенсировать аренду жилья медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1036x0_80_0_0_a9b9aeb7777658aa37882f2a08b730c3.jpg
РИА Новости

На Кубани будут компенсировать аренду жилья медикам

18:26 27.02.2020
31
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в статью 43 закона "Об охране здоровья населения Краснодарского края", благодаря которым медработникам региона будут оплачивать аренду жилья, сообщает пресс-служба заксобрания.
Как пояснил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, поправками администрация Краснодарского края наделяется полномочием устанавливать дополнительные меры соцподдержки медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения региона: компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений.
Спикер заксобрания Юрий Бурлачко пояснил, что эти изменения позволят проводить более гибкую политику оказания соцподдержки медработникам края.
"Будет производиться компенсация расходов по оплате найма жилых помещений, 100 миллионов рублей на эти цели уже предусмотрены в бюджете. Эта мера направлена на уменьшение кадрового дефицита и закрепление медработников в учреждениях здравоохранения. Нехватка специалистов в отрасли – одна из острых социальных проблем, решать ее нам надо ускоренными темпами", – сказал Бурлачко.
Он также напомнил, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения, а приоритетом было обозначено первичное звено.
Зима в Краснодаре
Вчера, 12:10Краснодарский край
Кубань увеличила дорожный фонд региона до 37,7 миллиарда рублей
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Такси
В Мордовии пьяный пассажир избил водителя такси и угнал его машину
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение
В Госдуму внесли законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал пересмотреть форматы лицензирования клиник
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Минкомсвязь и Минздрав подготовят график подключения ФАПов к интернету
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире
Дмитрий Захарченко
Экс-полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после гибели ребенка в бассейне в Курганской области
Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
Путин назвал Россию ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Автоштрафы должны зависеть от стоимости автомобиля, считают в Госдуме
Народный депутат Сергей Тигипко
Тимошенко оценила возможное назначение Тигипко на пост премьера
Омск
Омбудсмен рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Заготовка рулонов сена на поле
На поддержку АПК Ростовской области направят около 5,2 млрд рублей
Сотрудники МЧС России
В Вологде почти 350 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи
МЧС предупредило о подъеме воды в реках Сочи из-за сильных дождей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния