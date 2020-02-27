Нарисовавшая обложку для Vogue школьница получила работу на "Пятнице"

Ковтун стала автором одной из обложек мартовского номера американской версии Vogue. Журнал предложил 16-летней жительнице из города Чайковский (Пермский край) нарисовать певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.

"Автор digital-обложки с Билли Айлиш для американского Vogue получила работу на телеканале "Пятница!". Теперь Настя будет рисовать иллюстрации для промо и рекламных материалов телеканала, в том числе в интернет-среде, учиться у арт-директора "Пятницы!" и оттачивать свое мастерство", - говорится в пресс-релизе.