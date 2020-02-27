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2020-02-27T18:23+0300
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Нарисовавшая обложку для Vogue школьница получила работу на "Пятнице"
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РИА Новости

Нарисовавшая обложку для Vogue школьница получила работу на "Пятнице"

18:23 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль воздушных змеев "Фортолет"
III Международный фестиваль воздушных змеев Фортолет
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Шестнадцатилетняя российская художница Анастасия Ковтун, нарисовавшая обложку для Vogue с певицей Билли Айлиш, стала графическим дизайнером на телеканале "Пятница!", сообщили в пресс-службе вещателя.
Сама Ковтун от комментариев отказалась.
Ковтун стала автором одной из обложек мартовского номера американской версии Vogue. Журнал предложил 16-летней жительнице из города Чайковский (Пермский край) нарисовать певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
"Автор digital-обложки с Билли Айлиш для американского Vogue получила работу на телеканале "Пятница!". Теперь Настя будет рисовать иллюстрации для промо и рекламных материалов телеканала, в том числе в интернет-среде, учиться у арт-директора "Пятницы!" и оттачивать свое мастерство", - говорится в пресс-релизе.
Рисунок Билли Айлиш авторства Анастасии Ковтун на обложке журнала Vogue
4 февраля, 15:59Культура
Создавшая обложку для Vogue школьница мечтает о встрече с Билли Айлиш
2612011
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КультураБилли АйлишПятница! (телеканал)Пермский край
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