В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка

"Сегодня в 17.30 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям Красногоровка-Старомихайловка (окраины Донецка - ред.), всего выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.