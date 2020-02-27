В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка

ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов окраины Донецка, всего было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 17.30 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям Красногоровка-Старомихайловка (окраины Донецка - ред.), всего выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения