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В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка

18:14 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов окраины Донецка, всего было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 17.30 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям Красногоровка-Старомихайловка (окраины Донецка - ред.), всего выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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