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Лавров обсудил с членом ЦК ФАТХ ближневосточную проблематику
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РИА Новости

Лавров обсудил с членом ЦК ФАТХ ближневосточную проблематику

18:12 27.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг обсудил с членом ЦК ФАТХ Хусейном аш-Шейхом в Москве российско-палестинские отношения с упором на углубление политического диалога по ближневосточной проблематике, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы основное внимание было уделено дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-палестинских отношений с упором на углубление политического диалога по актуальной ближневосточной проблематике", - отметили в МИД РФ.
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Сообщается, что с российской стороны была подтверждена приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта, подчеркнута безальтернативность налаживания прямых переговоров между палестинцами и израильтянами под эгидой международного "квартета".
"При этом была акцентирована важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП", - добавили в министерстве.
В тот же день в МИД России состоялись развернутые консультации с аш-Шейхом специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова.
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Ближний ВостокСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФАТХРоссияВ мире
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