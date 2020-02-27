Лавров обсудил с членом ЦК ФАТХ ближневосточную проблематику

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг обсудил с членом ЦК ФАТХ Хусейном аш-Шейхом в Москве российско-палестинские отношения с упором на углубление политического диалога по ближневосточной проблематике, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы основное внимание было уделено дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-палестинских отношений с упором на углубление политического диалога по актуальной ближневосточной проблематике", - отметили в МИД РФ.
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Сообщается, что с российской стороны была подтверждена приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта, подчеркнута безальтернативность налаживания прямых переговоров между палестинцами и израильтянами под эгидой международного "квартета".
"При этом была акцентирована важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП", - добавили в министерстве.
В тот же день в МИД России состоялись развернутые консультации с аш-Шейхом специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова.
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