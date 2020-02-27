Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Водители не должны пренебрегать защитой своих персональных данных — в частности, номеров мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства.
"Водители, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, регулярно жалуются в АМПП, что им звонят незнакомцы с предложением за деньги помочь вернуть авто", — говорится в сообщении.
Пресс-служба предупреждает, что помощь заключается в том, что звонивший оказывает услуги таксиста. Он подвозит владельца автомобиля до спецстоянки, где находится его автомобиль, и просит за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси.
"Эти мошенники не имеют никакого отношения к ГКУ "АМПП". Чтобы избежать нежелательных звонков, автомобилистам следует быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах и прочих открытых источниках", — отмечают в пресс-службе.
Подчеркивается, что получить автомобиль со спецстоянки может только владелец авто или его представитель в установленном порядке после получения решения должностного лица о возврате задержанного авто. Узнать, на какую спецстоянку перемещен автомобиль, можно, позвонив в Единый контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или в дежурную часть ГИБДД по телефону 112, на сайте "Московского паркинга", на Едином транспортном портале, в приложении "Парковки Москвы" или отправив бесплатное СМС на номер 7377 с текстом "ЭВ госномер ТС".
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