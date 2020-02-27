Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Водители не должны пренебрегать защитой своих персональных данных — в частности, номеров мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе Водители не должны пренебрегать защитой своих персональных данных — в частности, номеров мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства

"Водители, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, регулярно жалуются в АМПП, что им звонят незнакомцы с предложением за деньги помочь вернуть авто", — говорится в сообщении

Пресс-служба предупреждает, что помощь заключается в том, что звонивший оказывает услуги таксиста. Он подвозит владельца автомобиля до спецстоянки, где находится его автомобиль, и просит за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси.

"Эти мошенники не имеют никакого отношения к ГКУ "АМПП". Чтобы избежать нежелательных звонков, автомобилистам следует быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах и прочих открытых источниках", — отмечают в пресс-службе.