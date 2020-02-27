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Саратовский таксист рассказал о нападении из-за детского кресла
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РИА Новости

Саратовский таксист рассказал о нападении из-за детского кресла

18:10 27.02.2020 (обновлено: 18:56 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский таксист Алексей Горохов рассказал РИА Новости о том, как после отказа везти ребенка без детского автокресла на него напал пассажир.
Видео с регистратора, запечатлевшее инцидент, Горохов опубликовал на своем канале на YouTube "ПРОавто64". На кадрах видно, как мужчина со словами "конь педальный" избивает таксиста. Перед этим пассажир сначала требовал начать поездку, а затем — вернуть ему оплату за проезд. В главке МВД по Саратовской области по заявлению таксиста начали проверку.
"Судмедэкспертизу я прошел. <…> Синяки, ссадины и давление было, ничего такого страшного особо", — сказал собеседник агентства, добавив, что нападавший также разбил ему очки и повредил ключ зажигания.
Он объяснил, что заказ поступил через "Яндекс.Такси", но пассажиры не указали в графе "Пожелания", что требуется автокресло для ребенка младше семи лет.
"Отказался везти с ребенком, потому что у меня нет детского автокресла, кресло они не заказывали. <…> Я уточнил возраст ребенка. Брать на себя ответственность, вплоть до уголовной, не хочется", — сказал таксист.
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Он предположил, что пассажир, судя по его поведению, "был не совсем трезвый".
Горохов также рассказал, что передал полиции почтовый адрес "Яндекс.Такси", где можно затребовать номер телефона заказчика. Полицейские, по его словам, рассчитывают, что на это уйдет два-три месяца.
Кроме того, таксист передал в полицию запись с видеорегистратора.
"Вообще, изначально камеру я поставил в целях безопасности и предотвращения некоторых случаев, когда бывают конфликтные ситуации с пассажирами. Пассажиры начинают жаловаться в "Яндекс", причем даже в таком случае, когда он на меня наорал, напал, вышел и пожаловался, что я такой плохой и я на него напал и все прочее. "Яндекс" может заблокировать, снизить приоритеты, что повлияет на доход в дальнейшем, но для таких случаев была поставлена камера. Многие вопросы с "Яндексом" я уже таким образом решал", — рассказал Горохов, добавив, что потом стал публиковать видео на YouTube.
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Он также отметил, что, несмотря на отмену заказа, сервис онлайн-заказа такси списал с пассажиров 89 рублей за подачу автомобиля.
"В данной ситуации можно было отменить до того, как я приехал. Когда я нажал кнопку "Приехал", отказ уже считается платным, потому что подача машины состоялась. Тоже поймите, я трачу время, бензин свой, я еду туда, а тут пассажиры неправильно заказали или отказались ехать. Это нормально, эта практика везде применяется. <…> У них был тариф "Комфорт", подача стоила 89 рублей, а так у нас в городе (по тарифу "Эконом". — Прим. ред.) подача 49-59 рублей стоит", — сказал Горохов.
Он уточнил, что такую плату "Яндекс.Такси" берет при отказе от поездки лишь в случае оплаты банковской картой. "Если заказ идет за наличку, то ничего ни с кого не списывается, водитель впустую мотается на заказы, от которых отказываются", — пояснил таксист.
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Яндекс.ТаксиСаратовОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Русским языком написано - не указал в заказе, что нужно детское кресло...такие и своей машине без кресла возят
27 февраля, 18:44
Сергей Смирнов
1200001
У Яндекса в других городах есть отдельный тариф Детский, правда там автомобили как в экономе, но зато с детскими креслами. Но в Саратове такого тарифа нет. Просто сказано, что за детское кресло дополнительно 40 рублей. Почему-то таксисты думают, что это забота клиента предупреждать о ребёнке, а не забота таксистов иметь детское кресло в каждом такси. Не на клиента сервис ориентирован, конечно
27 февраля, 18:52
МАМихаил А
300009
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