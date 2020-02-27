Памфилова объяснила выбор даты для голосования по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Оттягивать проведение голосования по поправкам в Конституцию было нельзя, поскольку Оттягивать проведение голосования по поправкам в Конституцию было нельзя, поскольку ЦИК нужно подготовиться и к единому дню голосования в сентябре, а совместить две кампании невозможно, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ , согласно которой голосование пройдёт 22 апреля, это день будет нерабочим. Идею провести общероссийское голосование по поправке в конституцию именно в эту дату озвучил ранее президенту РФ Владимиру Путину сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас

"На нас возложены полномочия по подготовке к организации и проведению этого голосования, дальше само голосование и подведение итогов. А в сентябре у нас большой, более 50 регионов, огромный единый день голосования. Совместить невозможно. Разная правовая база, разное законодательство", - заявила Памфилова на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

Она добавила, что ЦИК должен будет не только завершить эту кампанию, но и в срок начать подготовку к следующей, поэтому оттягивать общероссийское голосование по поправкам, по ее мнению, возможности не было.