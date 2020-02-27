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Памфилова объяснила выбор даты для голосования по Конституции
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РИА Новости

Памфилова объяснила выбор даты для голосования по Конституции

18:08 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Оттягивать проведение голосования по поправкам в Конституцию было нельзя, поскольку ЦИК нужно подготовиться и к единому дню голосования в сентябре, а совместить две кампании невозможно, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдёт 22 апреля, это день будет нерабочим. Идею провести общероссийское голосование по поправке в конституцию именно в эту дату озвучил ранее президенту РФ Владимиру Путину сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.
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"На нас возложены полномочия по подготовке к организации и проведению этого голосования, дальше само голосование и подведение итогов. А в сентябре у нас большой, более 50 регионов, огромный единый день голосования. Совместить невозможно. Разная правовая база, разное законодательство", - заявила Памфилова на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
Она добавила, что ЦИК должен будет не только завершить эту кампанию, но и в срок начать подготовку к следующей, поэтому оттягивать общероссийское голосование по поправкам, по ее мнению, возможности не было.
"Вот давайте сейчас оттянем? Оттянем куда? Крайний срок, это конец апреля. Ведь мы должны эту завершить кампанию и начать следующую. Все, решение принято, мы политически не обсуждаем. Но мы считаем, что исходя из технологии, это оптимальный срок, когда успевают это обсудить, и мы сможем это провести. Поскольку дальше будет очень сложно, и здесь можем накосячить - и там не подготовиться", - резюмировала она.
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Элла ПамфиловаАндрей КлишасКонституция РФЦИК РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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