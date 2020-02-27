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Минтруд пояснил расчет дохода семьи при обращении за пособием на детей
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РИА Новости

Минтруд пояснил расчет дохода семьи при обращении за пособием на детей

18:07 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ежемесячные выплаты на первого и второго детей семьям с низкими доходами не должны учитываться при обращении за назначением этих выплат на следующий год, сообщили в пресс-службе Минтруда.
В министерстве уточнили, что в связи с поступающими вопросами граждан из-за отказа в назначении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка Минтруд направил в регионы письмо с разъяснениями порядка расчета среднедушевого дохода семьи для назначения органами социальной защиты таких выплат.
"В нем четко указано, что цель осуществления ежемесячной выплаты – повышение уровня дохода семьи. Поэтому те ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка, которые семья получала в течение предшествующего года, не учитываются в ее доходе при обращении за назначением этих выплат на следующий год", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при возникновении вопросов и жалоб граждане могут оперативно отправить обращение в общественную приемную министерства.
Ежемесячные выплаты полагаются семьям с детьми до трех лет, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
14 февраля, 17:41
Получить пособие на ребенка можно будет через портал госуслуг
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
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