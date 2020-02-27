Минтруд пояснил расчет дохода семьи при обращении за пособием на детей

"В нем четко указано, что цель осуществления ежемесячной выплаты – повышение уровня дохода семьи. Поэтому те ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка, которые семья получала в течение предшествующего года, не учитываются в ее доходе при обращении за назначением этих выплат на следующий год", - говорится в сообщении.