Симоньян рассказала о письме от организаторов Дельфийского форума

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Организаторы Дельфийского экономического форума прислали Sputnik письмо, в котором предложили дать реплику с места, но агентство это не устраивает, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее устроители форума отказали представителю Sputnik в участии в деловой программе мероприятия, объяснив это протестами докладчиков и спонсоров форума. В связи с этим Симоньян обратилась к президенту Греции, под патронажем которого проходит форум, с вопросом, "когда политическая цензура вернулась на родину демократии".

"Мы будем рады восстановлению исходных договоренностей и извинениям перед Татьяной (Кухаревой. - Прим. ред.) с вашей стороны. Тем более что последний день вашего форума — 8 марта", - написала Симоньян в Telegram.

В прошлом году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта.

Организаторы предложили, чтобы модератором дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступил представитель Sputnik. Однако 21 февраля МИА "Россия сегодня" получило письмо из оргкомитета, в котором представителя Sputnik просили отказаться от участия в мероприятии "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".