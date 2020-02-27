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Симоньян рассказала о письме от организаторов Дельфийского форума
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РИА Новости

Симоньян рассказала о письме от организаторов Дельфийского форума

18:03 27.02.2020
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Организаторы Дельфийского экономического форума прислали Sputnik письмо, в котором предложили дать реплику с места, но агентство это не устраивает, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Ранее устроители форума отказали представителю Sputnik в участии в деловой программе мероприятия, объяснив это протестами докладчиков и спонсоров форума. В связи с этим Симоньян обратилась к президенту Греции, под патронажем которого проходит форум, с вопросом, "когда политическая цензура вернулась на родину демократии".

"Мы будем рады восстановлению исходных договоренностей и извинениям перед Татьяной (Кухаревой. - Прим. ред.) с вашей стороны. Тем более что последний день вашего форума — 8 марта", - написала Симоньян в Telegram.

В прошлом году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта.
Организаторы предложили, чтобы модератором дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступил представитель Sputnik. Однако 21 февраля МИА "Россия сегодня" получило письмо из оргкомитета, в котором представителя Sputnik просили отказаться от участия в мероприятии "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".
В сообщении также отмечалось, что учредители "на 100% финансируются из частных источников и сильно зависят от взносов". На просьбу указать конкретных недовольных, чтобы уладить все споры до начала форума, последовал категорический отрицательный ответ.
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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SputnikМаргарита СимоньянГрецияРоссия
Популярные комментарии
"Тем более что последний день вашего форума — 8 марта" - в Греции празднуют 8 марта или же это такая попытка сказать "Ну возьмите нас, у нас же праздник..."?
27 февраля, 19:29
АНАнна Никанорова
020008
Способами надо полагать выступают США, а докладчиками прокладки из Европы. Тогда и понятна риторика форума. И почему на форуме который называется "отношения между США и Россией" обсуждения пройдут без Россией. Опять одностороннее суждение. Ну а цензура, так это и есть современная демократия под чутким руководством США. Инакомыслию тут не место.
27 февраля, 19:32
JonnJrCarter
800002
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