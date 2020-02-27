Телеведущего Дмитрия Диброва выписали из больницы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Телеведущий Телеведущий Дмитрий Дибров вернулся домой из больницы, врачи посоветовали ему "сделать выводы" и дали важные рекомендации, сообщил телеведущий в разговоре с РИА Новости.

Ранее Дибров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму, и пошутил, что причина всему – старость. Представитель ведущего Табриз Шахиди позже рассказал, что обследование подтвердило микроинсульт, врачи рекомендовали госпитализацию на 7-10 дней.

"Да, конечно, вернулся (домой). Все в порядке", - рассказал Дибров.

На вопрос о том, что сказали врачи, Дибров ответил, что "надо делать выводы из всего этого".