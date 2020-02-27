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2020-02-27T18:01+0300
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Телеведущего Дмитрия Диброва выписали из больницы
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РИА Новости

Телеведущего Дмитрия Диброва выписали из больницы

18:01 27.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Телеведущий Дмитрий Дибров. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров вернулся домой из больницы, врачи посоветовали ему "сделать выводы" и дали важные рекомендации, сообщил телеведущий в разговоре с РИА Новости.
Ранее Дибров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму, и пошутил, что причина всему – старость. Представитель ведущего Табриз Шахиди позже рассказал, что обследование подтвердило микроинсульт, врачи рекомендовали госпитализацию на 7-10 дней.
"Да, конечно, вернулся (домой). Все в порядке", - рассказал Дибров.
На вопрос о том, что сказали врачи, Дибров ответил, что "надо делать выводы из всего этого".
"Врачи весьма бережно отнеслись к моему здоровью и дали мне несколько весьма важных рекомендаций, которым я намерен следовать. Смотрите программу "Жить здорово" с Еленой Малышевой, там все эти рекомендации есть", - добавил телеведущий.
Режиссер Сергей Соловьев
13 февраля, 19:55Культура
Режиссер Сергей Соловьев выписался из больницы
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