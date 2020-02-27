МЧС предупредило о подъеме воды в реках Сочи из-за сильных дождей

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Опасный подъем уровня воды в реках Сочи ожидается в пятницу из-за сильных дождей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации властей Сочи, утром и днём в пятницу ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. Также синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до 14 метров в секунду. Волнение моря - 4 балла. Спасатели предупреждают об опасности на реках.
"В связи с ожиданием сильных осадков утром и до конца суток на малых реках муниципального образования город-курорт Сочи ожидаются подъёмы уровней воды с достижением неблагоприятных меток", - говорится в сообщении.