МЧС предупредило о подъеме воды в реках Сочи из-за сильных дождей

По информации властей Сочи, утром и днём в пятницу ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. Также синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до 14 метров в секунду. Волнение моря - 4 балла. Спасатели предупреждают об опасности на реках.