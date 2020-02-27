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МЧС предупредило о подъеме воды в реках Сочи из-за сильных дождей
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РИА Новости

МЧС предупредило о подъеме воды в реках Сочи из-за сильных дождей

18:00 27.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Опасный подъем уровня воды в реках Сочи ожидается в пятницу из-за сильных дождей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации властей Сочи, утром и днём в пятницу ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. Также синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до 14 метров в секунду. Волнение моря - 4 балла. Спасатели предупреждают об опасности на реках.
"В связи с ожиданием сильных осадков утром и до конца суток на малых реках муниципального образования город-курорт Сочи ожидаются подъёмы уровней воды с достижением неблагоприятных меток", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайРоссияОбщество
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