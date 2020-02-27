ЕС приветствует отправку трех тысяч африканских военных в Сахель

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Европейский союз приветствует решение об отправке трех тысяч военных Африканского союза в район Сахеля - пустынного пояса Африки от Мавритании до Судана, где в последнее время повысилась террористическая активность.

"Я могу только приветствовать размещение этих сил", - сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Аддис-Абебе.

Он принимал участие в совместном заседании Европейской и Африканской комиссий в Эфиопии, где располагается штаб-квартира АС.

В настоящее время в Сахеле действуют около 4,5 тысячи французских военных, а также совместная группировка государств региона, в которую вошли Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер.

По словам Борреля, ЕС будет оказывать Афросоюзу поддержку в обучении военных, а также в поставках оружия. "Наши усилия важны, но невозможно контролировать такую огромную территорию. Наша задача - это обучать, у нас не боевые задачи и даже не миротворческие", - сказал Боррель.

Он отметил, что безопасность в Африке непосредственно затрагивает безопасность Европы, но при этом африканцы должны сами находить решения для своих проблем. "Мы как европейцы не можем навязывать решения, но будем делать все, чтобы помогать через региональные и международные организации. Мы уже это делаем и будем делать больше в данном направлении", - добавил представитель ЕС.