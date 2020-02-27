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Нацсовет Украины по ТВ оштрафовал NewsOne на 4,3 тысячи долларов
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РИА Новости

Нацсовет Украины по ТВ оштрафовал NewsOne на 4,3 тысячи долларов

17:56 27.02.2020
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CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на 4,3 тысячи долларов телеканал NewsOne из-за высказываний в эфире, которые, по мнению регулятора, имеют признаки разжигания розни, сообщила в четверг пресс-служба Нацсовета.
Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний в эфире, которые имеют признаки разжигания розни.
"Национальный совет признал нарушения и объявил предупреждение ООО "Новости 24 часа". Также… применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа"... Сумма штрафа составляет 25% лицензионного сбора, для NewsOne это будет 105,6 тысячи гривен (около 4,3 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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