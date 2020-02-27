Нацсовет Украины по ТВ оштрафовал NewsOne на 4,3 тысячи долларов

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний в эфире, которые имеют признаки разжигания розни.

"Национальный совет признал нарушения и объявил предупреждение ООО "Новости 24 часа". Также… применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа"... Сумма штрафа составляет 25% лицензионного сбора, для NewsOne это будет 105,6 тысячи гривен (около 4,3 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.