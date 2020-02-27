Таиланд ввел бесплатное тестирование на коронавирус

"Нам важно донести до граждан следующее: если вы почувствовали проявление симптомов простуды, пожалуйста, проявите сознательность и обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, государственное или частное, чтобы вас протестировали на коронавирус. Некоторое время назад мы ввели бесплатное тестирование на коронавирус во всех больницах, независимо от формы собственности, так что тест по вашему кошельку или страховой истории не ударит", - заявил представитель минздрава.