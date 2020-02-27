Греф оценил вероятность влияния коронавируса на Сбербанк

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация с Ситуация с коронавирусом может повлиять на Сбербанк через клиентов банка и глобальные рынки, воздействие будет зависеть от того, как долго продлится эпидемия, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф

"На нас эта ситуация негативно может повлиять через наших клиентов и глобальные рынки. Мы полностью зависим от ситуации с глобальными рынками и нашими клиентами. Сейчас это пока не предсказуемо. Всё будет зависеть от того, как долго продлится эта ситуация и сколько времени понадобится для разработки вакцины против коронавируса", - прокомментировал он вопрос о коронавирусе.

Глава Сбербанка добавил, что пока еще рано говорить о влиянии коронавируса на экономику и финансы. "Мы проводили несколько стресс-сценариев. ... Пока у нас недостаточно данных, чтобы понять, какие сценарии (развития ситуации с коронавирусом - ред.) будут реализовываться", - добавил Греф.

В начале февраля глава Сбербанка заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.