Греф оценил вероятность влияния коронавируса на Сбербанк

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом может повлиять на Сбербанк через клиентов банка и глобальные рынки, воздействие будет зависеть от того, как долго продлится эпидемия, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"На нас эта ситуация негативно может повлиять через наших клиентов и глобальные рынки. Мы полностью зависим от ситуации с глобальными рынками и нашими клиентами. Сейчас это пока не предсказуемо. Всё будет зависеть от того, как долго продлится эта ситуация и сколько времени понадобится для разработки вакцины против коронавируса", - прокомментировал он вопрос о коронавирусе.
Глава Сбербанка добавил, что пока еще рано говорить о влиянии коронавируса на экономику и финансы. "Мы проводили несколько стресс-сценариев. ... Пока у нас недостаточно данных, чтобы понять, какие сценарии (развития ситуации с коронавирусом - ред.) будут реализовываться", - добавил Греф.
В начале февраля глава Сбербанка заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 3470, скончались 54 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса