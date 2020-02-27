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Греф оценил вероятность влияния коронавируса на Сбербанк
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РИА Новости

Греф оценил вероятность влияния коронавируса на Сбербанк

18:22 27.02.2020 (обновлено: 20:32 27.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом может повлиять на Сбербанк через клиентов банка и глобальные рынки, воздействие будет зависеть от того, как долго продлится эпидемия, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"На нас эта ситуация негативно может повлиять через наших клиентов и глобальные рынки. Мы полностью зависим от ситуации с глобальными рынками и нашими клиентами. Сейчас это пока не предсказуемо. Всё будет зависеть от того, как долго продлится эта ситуация и сколько времени понадобится для разработки вакцины против коронавируса", - прокомментировал он вопрос о коронавирусе.
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Глава Сбербанка добавил, что пока еще рано говорить о влиянии коронавируса на экономику и финансы. "Мы проводили несколько стресс-сценариев. ... Пока у нас недостаточно данных, чтобы понять, какие сценарии (развития ситуации с коронавирусом - ред.) будут реализовываться", - добавил Греф.
В начале февраля глава Сбербанка заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 3470, скончались 54 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияЭкономика
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