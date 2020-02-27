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Теплоснабжение
2020-02-27T17:50+0300
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Минобороны оплатило 1,65 млрд рублей долгов перед ДЭК
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РИА Новости

Минобороны оплатило 1,65 млрд рублей долгов перед ДЭК

17:50 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАБАРОВСК, 27 фев - РИА Новости. Центральное жилищно-коммунальное управление (ФГБУ "ЦЖКУ") министерства обороны РФ перечислило "Дальневосточной энергетической компании" (входит в "Русгидро") 1,65 миллиарда рублей, полностью выполнив обязательства по оплате за тепловую и электрическую энергию, сообщает в четверг ПАО "ДЭК".
"ЦЖКУ выполнило договорные условия, оплатив энергетикам весь потребленный энергоресурс в 2019 году. Оплаты за потребленную в зоне деятельности ДЭК электрическую и тепловую энергию в размере 1 миллиарда 13 миллионов рублей были получены в конце года. Еще 636 миллионов рублей получило ПАО "ДЭК" с начала года",- говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные от военных деньги позволят энергетикам исполнить свои обязательства перед генерирующими и сетевыми компаниями.
ДЭК образовано в 2007 году. Является основным гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус единого закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, Нерюнгринского района республики Якутия выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
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ТеплоснабжениеДальневосточная энергетическая компания
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