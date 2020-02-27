Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T19:09+0300
https://ria.ru/20200227/1565292105.html
Экс-полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам
https://cdn21.img.ria.ru/images/156163/38/1561633883_0:257:3054:1974_1036x0_80_0_0_fbce56455e67370ea1d09cc9ad5fc7e2.jpg
РИА Новости

Экс-полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам

17:50 27.02.2020 (обновлено: 19:09 27.02.2020)
9130
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Экс-полицейского обвиняют по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах.
По данным следствия, с ноября 2007 года по август 2016-го Захарченко за "общее покровительство" получил от группы предпринимателей более 1,4 миллиарда рублей.
Кроме того, в декабре 2015 года бизнесмен Валерий Маркелов оплатил экс-полковнику 12-дневный отдых в Сочи за 800 тысяч рублей.
Обвинение предъявили Маркелову, Василию Критинину и бывшему адвокату Виктору Белевцову — двое последних выступали посредниками.
Еще три взяткодателя и посредника скрылись и находятся в розыске.
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 24 января 2019
7 февраля, 13:43
Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко

Дело Захарченко

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, его задержали в сентябре 2016 года.
Суд счел доказанными два эпизода. Согласно первому, ресторатор Меди Дусс по требованию Захарченко оформил для него скидочную карту, которая позволила полковнику сэкономить почти три миллиона рублей. По второму, Захарченко предупредил руководство Нота-банка о готовящихся обысках.
Дело получило резонанс после того, как СМИ стало известно, что в квартире сестры Захарченко нашли деньги в разной валюте на сумму, эквивалентную почти девяти миллиардам рублей. Происхождение данных средств борец с коррупцией объяснить не смог. Следствие во время суда также официально не распространялось на этот счет, но впоследствии было объявлено, что деньги имеют коррупционное происхождение.
Захарченко приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы и штрафу — около 118 миллионов рублей.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
18 февраля, 16:18
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
971062110
Обсудить 5
Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о письме от организаторов Дельфийского форума
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Президент России Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Эвакуация автомобиля в Москве
Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных
Логотип компании Xiaomi
Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Алкогольный отдел в супермаркете
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Сотрудник полиции
Саратовский таксист рассказал о нападении из-за детского кресла
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Подросток играет за компьютером
Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния