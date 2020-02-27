Экс-полковнику Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывшему полковнику МВД Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Экс-полицейского обвиняют по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

По данным следствия, с ноября 2007 года по август 2016-го Захарченко за "общее покровительство" получил от группы предпринимателей более 1,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в декабре 2015 года бизнесмен Валерий Маркелов оплатил экс-полковнику 12-дневный отдых в Сочи за 800 тысяч рублей.

Обвинение предъявили Маркелову, Василию Критинину и бывшему адвокату Виктору Белевцову — двое последних выступали посредниками.

Еще три взяткодателя и посредника скрылись и находятся в розыске.

Дело Захарченко

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, его задержали в сентябре 2016 года.

Суд счел доказанными два эпизода. Согласно первому, ресторатор Меди Дусс по требованию Захарченко оформил для него скидочную карту, которая позволила полковнику сэкономить почти три миллиона рублей. По второму, Захарченко предупредил руководство Нота-банка о готовящихся обысках.

Дело получило резонанс после того, как СМИ стало известно, что в квартире сестры Захарченко нашли деньги в разной валюте на сумму, эквивалентную почти девяти миллиардам рублей. Происхождение данных средств борец с коррупцией объяснить не смог. Следствие во время суда также официально не распространялось на этот счет, но впоследствии было объявлено, что деньги имеют коррупционное происхождение.