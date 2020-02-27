Путин присвоил награды Ирине Муравьевой, Юрию Антонову и Лилии Юдиной

"За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" Николая Сличенко", - сказано в документе.