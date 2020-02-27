Путин присвоил награды Ирине Муравьевой, Юрию Антонову и Лилии Юдиной

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе певцу Юрию Антонову и актрисам Ирине Муравьевой и Лилии Юдиной, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" Николая Сличенко", - сказано в документе.
Ордена "За заслуги перед отечеством" III степени удостоены певец и композитор Юрий Антонов, а также артистки Государственного академического Малого театра Ирина Муравьева и Лилия Юдина.
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