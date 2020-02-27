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В память о маме: фридайвер проплыл подо льдом 181 метр
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РИА Новости
В память о маме: фридайвер проплыл подо льдом 181 метр
Фридайвер Алексей Молчанов проплыл 181 метр на одном вдохе. Заплыв состоялся на территории ДайвБазы "Щелково" в Московской области. Спортсмен рассказал, что подготовка к заплыву началась два месяца назад, в основном тренировки были в бассейне.
2020-02-27T17:47+0300
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В память о маме: фридайвер проплыл подо льдом 181 метр

17:47 27.02.2020
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Фридайвер Алексей Молчанов проплыл 181 метр на одном вдохе. Заплыв состоялся на территории ДайвБазы "Щелково" в Московской области. Спортсмен рассказал, что подготовка к заплыву началась два месяца назад, в основном тренировки были в бассейне.
Таким образом Молчанов побил рекорд француза Артура Гуэран-Бойери, который проплыл 175 метров.
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Алексей МолчановМосковская область (Подмосковье)ВидеоСпорт
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