2020-02-27T17:47+0300
2020-02-27T17:47+0300
https://ria.ru/20200227/1565291973.html
В память о маме: фридайвер проплыл подо льдом 181 метр
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291736_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_7f8c2046ebb1a90bfdb73ad637237526.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
В память о маме: фридайвер проплыл подо льдом 181 метр
Фридайвер Алексей Молчанов проплыл 181 метр на одном вдохе. Заплыв состоялся на территории ДайвБазы "Щелково" в Московской области. Спортсмен рассказал, что подготовка к заплыву началась два месяца назад, в основном тренировки были в бассейне.
2020-02-27T17:47+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26936840&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291736_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_32c4c6b30bc939022607894deecd7089.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291736_0:0:481:360_1200x0_80_0_0_00bb91192f6b84ad9a86de1a6d4f2ebc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291736_31:0:391:360_1200x0_80_0_0_14cda544fa12886b9ab511701b07ece8.jpg
PT1M16S
В память о маме: фридайвер проплыл подо льдом 181 метр
Фридайвер Алексей Молчанов проплыл 181 метр на одном вдохе. Заплыв состоялся на территории ДайвБазы "Щелково" в Московской области. Спортсмен рассказал, что подготовка к заплыву началась два месяца назад, в основном тренировки были в бассейне.
Таким образом Молчанов побил рекорд француза Артура Гуэран-Бойери, который проплыл 175 метров.