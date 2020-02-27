В память о маме: фридайвер проплыл подо льдом 181 метр

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Фридайвер Алексей Молчанов проплыл 181 метр на одном вдохе. Заплыв состоялся на территории ДайвБазы "Щелково" в Московской области. Спортсмен рассказал, что подготовка к заплыву началась два месяца назад, в основном тренировки были в бассейне.