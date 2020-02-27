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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
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РИА Новости

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

17:46 27.02.2020 (обновлено: 18:43 27.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в новом детском парке развлечений "Остров мечты"
Президент России Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин в новом детском парке развлечений "Остров мечты"
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Перед официальным открытием в парк пригласили воспитанников столичных детдомов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечных Фонда Константина Хабенского.
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Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"
Путин, побывавший в парке "Остров мечты", пообщался с детьми, которые окружили президента, желая с ним сфотографироваться. Среди них был и мальчик со сломанной рукой. Один из сотрудников охраны взял у мальчика телефон и сделал для него снимок. "А что с рукой?" — поинтересовался Путин. "Сломана. Случайно произошло", — объяснил ребенок.
После этого он рассказал президенту о бабушке, которая живет в Москве. "Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле. <...> Что мне нужно сделать?" — спросил мальчик. После этого один из помощников президента записал данные ребенка.
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314397212023
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Константин ХабенскийВладимир ПутинРоссияОбщество
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Мальчик не знает, что Путин и пенсионный возраст пообещал не поднимать... Да и много чего обещал, когда к власти пришел.
27 февраля, 19:32
АНАнна Никанорова
12100034
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