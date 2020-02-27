Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Перед официальным открытием в парк пригласили воспитанников столичных детдомов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечных Фонда Константина Хабенского.
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Путин, побывавший в парке "Остров мечты", пообщался с детьми, которые окружили президента, желая с ним сфотографироваться. Среди них был и мальчик со сломанной рукой. Один из сотрудников охраны взял у мальчика телефон и сделал для него снимок. "А что с рукой?" — поинтересовался Путин. "Сломана. Случайно произошло", — объяснил ребенок.
После этого он рассказал президенту о бабушке, которая живет в Москве. "Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле. <...> Что мне нужно сделать?" — спросил мальчик. После этого один из помощников президента записал данные ребенка.
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