Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Путин, побывавший в парке "Остров мечты", пообщался с детьми, которые окружили президента, желая с ним сфотографироваться. Среди них был и мальчик со сломанной рукой. Один из сотрудников охраны взял у мальчика телефон и сделал для него снимок. "А что с рукой?" — поинтересовался Путин. "Сломана. Случайно произошло", — объяснил ребенок.