Москвичам вернули 83 млн рублей переплаты за ЖКУ в 2019 году

По его словам, в общей сложности за год специалисты Мосжилинспекции получили 21 тысячу обращений о перерасчете начислений за ЖКУ, при этом обоснованными оказались 10% заявок.

"В 2019 году к нам поступила 21 тысяча обращений по поводу переплаты, в них суммарно было 32 тысячи вопросов о начислении стоимости за ЖКУ. По всем этим вопросам мы провели проверку, общая сумма перерасчета составила 82,7 миллиона рублей. Стоит отметить, что обоснованными оказались только 10% от общего числа жалоб", - отметил Кичиков.