Москвичам вернули 83 млн рублей переплаты за ЖКУ в 2019 году

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Москвичам в 2019 году вернули 82,7 миллиона рублей переплаты за жилищно-коммунальные услуги, сообщил в интервью сайту "РИА Недвижимость" начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.
По его словам, в общей сложности за год специалисты Мосжилинспекции получили 21 тысячу обращений о перерасчете начислений за ЖКУ, при этом обоснованными оказались 10% заявок.
"В 2019 году к нам поступила 21 тысяча обращений по поводу переплаты, в них суммарно было 32 тысячи вопросов о начислении стоимости за ЖКУ. По всем этим вопросам мы провели проверку, общая сумма перерасчета составила 82,7 миллиона рублей. Стоит отметить, что обоснованными оказались только 10% от общего числа жалоб", - отметил Кичиков.
Начальник Мосжилинспекции подчеркнул, что ни один столичный поставщик ресурсов не обжаловал акты о неправильных расчетах, предоставленные инспекцией, переплату московским потребителям вернули в полном объеме.