Почти пять тысяч пешеходов погибли в ДТП в 2019 году в России

В статистике ведомства за прошедший год отмечено, что жертвами дорожных аварий стали 4,9 тысячи пешеходов (5,3 тысячи в 2018 году), ранены 45,9 тысячи (47,1 тысячи в 2018 году). Всего с их участием произошло 48,7 тысячи ДТП (50,2 тысячи в 2018 году).