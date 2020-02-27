Почти пять тысяч пешеходов погибли в ДТП в 2019 году в России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Около пяти тысяч пешеходов погибли в результате ДТП на российских дорогах в 2019 году, следует из данных, опубликованных на сайте ГИБДД РФ.
В статистике ведомства за прошедший год отмечено, что жертвами дорожных аварий стали 4,9 тысячи пешеходов (5,3 тысячи в 2018 году), ранены 45,9 тысячи (47,1 тысячи в 2018 году). Всего с их участием произошло 48,7 тысячи ДТП (50,2 тысячи в 2018 году).
Госавтоинспекция указывает, что почти 3,3 тысячи пешеходов погибли из-за того, что нарушили правила дорожного движения (3,5 тысячи в 2018 году).