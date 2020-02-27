В Таиланде выздоровели еще трое заболевших коронавирусом

"Сегодня хорошие новости. Еще три человека выздоровели и вернулись в свои дома. Таким образом, количество зараженных с начала вспышки в Китае у нас остается прежним - 40 случаев, при этом уже 27 из них выздоровели и выписались из больниц", - заявил представитель минздрава Таиланда.