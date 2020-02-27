Турция освободила задержанную по обвинению в ввозе наркотика россиянку

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турецкие власти освободили гражданку Турецкие власти освободили гражданку РФ , которая была задержана в Стамбуле по обвинению в ввозе в Турцию наркотического вещества, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле в четверг.

Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению в ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.

"Гражданка РФ Крылова Наталья Олеговна, задержанная 27 февраля в аэропорту Стамбула по факту ввоза в марте 2018 года в Турцию лекарства, содержащего запрещенное на территории этой страны вещество, по итогам состоявшегося в тот же день судебного разбирательства была освобождена из-под стражи. В отношении российской гражданки также снят запрет на выезд из Турецкой Республики", - говорится в сообщении российской дипмиссии.