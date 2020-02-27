Турция освободила задержанную по обвинению в ввозе наркотика россиянку

Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению в ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
"Гражданка РФ Крылова Наталья Олеговна, задержанная 27 февраля в аэропорту Стамбула по факту ввоза в марте 2018 года в Турцию лекарства, содержащего запрещенное на территории этой страны вещество, по итогам состоявшегося в тот же день судебного разбирательства была освобождена из-под стражи. В отношении российской гражданки также снят запрет на выезд из Турецкой Республики", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Отмечается, что с момента поступления сообщения о задержании Крыловой и до благополучного разрешения ситуации генконсульство РФ оказывало ей необходимое содействие в рамках своих полномочий и возможностей, включая консульское сопровождение в суде.
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