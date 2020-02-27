МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Чистая прибыль " . Чистая прибыль " Русгидро " по РСБУ в 2019 году выросла на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, до 38,645 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 4,7% и составила 155,18 миллиарда рублей. Выручка без учета влияния применения надбавки к цене на мощность в европейской части РФ, Урале и Сибири снизилась на 4%, до 123,1 миллиарда рублей.

"По итогам 2019 года выручка от реализации товаров, работ и услуг снизилась на 4%... на фоне рекордной выработки ГЭС в 2018 году и по причине низкой приточности по Волжско-Камскому бассейну в первом полугодии 2019 года и составила 123 103 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли вырос на 3% и составил 44 миллиарда рублей. Разницу между отчетным и скорректированным показателями компания объясняет отражением расходов по резервам под обесценение финансовых вложений в размере 6 миллиардов рублей и доходов по восстановленным прочим резервам в размере 487 миллионов рублей.

Себестоимость продаж в 2019 году осталась на уровне показателя прошлого года - 61,8 миллиарда рублей. Размер кредитного портфеля компании снизился по сравнению с показателем конец 2018 года на 2% и составил 144,6 миллиарда рублей. Долгосрочные заемные средства составляют 83% от общего кредитного портфеля.