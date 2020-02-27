Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-27T17:40+0300
https://ria.ru/20200227/1565291453.html
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2019 году выросла на 5,2%
https://cdn21.img.ria.ru/images/155827/80/1558278048_0:104:3274:1946_1036x0_80_0_0_e454eb5188eb1622e39a8db5930c190d.jpg
РИА Новости

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2019 году выросла на 5,2%

17:40 27.02.2020
23
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2019 году выросла на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, до 38,645 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании снизилась на 4,7% и составила 155,18 миллиарда рублей. Выручка без учета влияния применения надбавки к цене на мощность в европейской части РФ, Урале и Сибири снизилась на 4%, до 123,1 миллиарда рублей.
"По итогам 2019 года выручка от реализации товаров, работ и услуг снизилась на 4%... на фоне рекордной выработки ГЭС в 2018 году и по причине низкой приточности по Волжско-Камскому бассейну в первом полугодии 2019 года и составила 123 103 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли вырос на 3% и составил 44 миллиарда рублей. Разницу между отчетным и скорректированным показателями компания объясняет отражением расходов по резервам под обесценение финансовых вложений в размере 6 миллиардов рублей и доходов по восстановленным прочим резервам в размере 487 миллионов рублей.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
13 февраля, 17:21Теплоснабжение
"Русгидро" в 2019 году продала акции ФСК, "Россетей", "Т Плюс"
Себестоимость продаж в 2019 году осталась на уровне показателя прошлого года - 61,8 миллиарда рублей. Размер кредитного портфеля компании снизился по сравнению с показателем конец 2018 года на 2% и составил 144,6 миллиарда рублей. Долгосрочные заемные средства составляют 83% от общего кредитного портфеля.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 40 ГВт.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеРусГидроРоссия
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Минобороны оплатило 1,65 млрд рублей долгов перед ДЭК
Кадр из фильма Гунда
В российском онлайн-кинотеатре появятся чилийские документальные ленты
Противолодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 Александр Можайский во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018
Два Ту-142 выполнили полет над водами Норвежского и Баренцева морей
Демонстрация скрытого люка в самолете Boeing 777 авиакомпании Virgin Australia
Стюард показал секретный запасной выход бортпроводников в самолете
Крым
Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании
Руль бэтмобиля
Хозяин "бэтмобиля" из Москвы продаст его американскому фанату комиксов
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
S7 отменит регулярные рейсы в Южную Корею из-за коронавируса
Заседание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
В Москве создали Комитет по ИИ при российской комиссии по делам ЮНЕСКО
Беспорядки на рынке Барабашово в Харькове
Двадцать участников конфликта на рынке в Харькове доставили в полицию
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россияне смогут выехать в Приморье из Южной Кореи через другие страны
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
"Т Плюс" направит более 1 млрд рублей в теплосети Оренбургской области
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен: около трети подмосковных школьников знакомы с травлей
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Курц ожидает дальнейшего распространения коронавируса в Европе
Главный щит управления Тамбовской ТЭЦ
"Квадра" ведет подготовку к работе в период половодья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния