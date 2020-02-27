Немецкий политик оценил развитие ситуации в Ливии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Появление параллельных мирных инициатив в отношении урегулирования ситуации в Ливии будет лишь препятствовать разрешению конфликта, заявил РИА Новости председатель правления Германо-российского форума и бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.
"Я очень надеюсь, что (канцлер ФРГ) Ангела Меркель и (президент России) Владимир Путин не допустят увеличения числа форматов, что процесс будет сосредоточен, скажем, в Берлине, потому что иначе урегулировать ситуацию будет невозможно. Германия крайне заинтересована в прояснении ливийского вопроса", - заявил Платцек.
Немецкий политик также выразил надежду, что ситуация в Ливии преподаст важный урок о том, что смена власти и вмешательство иностранных государств во внутренние дела страны, "которая по каким-то причинам не нравится", являются нарушением норм международного права.
Ранее в воскресенье замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва не планирует созывать новою конференцию по Ливии и ожидает, что стороны будут действовать в соответствии с обязательствами, принятыми в Берлине.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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