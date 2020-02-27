У 14% переболевших COVID-2019 в Гуандуне повторно выявили вирус

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Анализы около 14% пациентов, переболевших Анализы около 14% пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в провинции Гуандун , вновь показали положительный результат, пишет газета ChinaDaily со ссылкой на заместителя главы Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Сун Те.

По состоянию на 25 февраля, в провинции Гуандун было зарегистрировано 1347 случаев заражения, из них 841 человек вылечились и были выписаны из больниц.

"У переболевшего вирусом человека, как правило, в организме вырабатываются антитела, поэтому такой человек незаразный. У молодых пациентов с незначительными симптомами антитела вырабатываются примерно через две недели. Даже если у них положительный тест на коронавирусную инфекцию, риск от них заразиться низкий. Тем не менее, пожилым пациентам требуется больше времени для выработки антител, и они могут заразить других", - приводит издание слова Сун Те.

Чиновник пояснил, что случаи, когда анализы излечившихся вновь показывали положительный результат, связаны с общим состоянием здоровья пациентов и наличием других заболеваний, что могло привести к неполному лечению воспаления легких.

Власти провинции Гуандун 19 февраля опубликовали дополнительные требования, согласно которым все выписанные из больниц пациенты должны находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Если через 14 дней анализы пациента будут отрицательными и в их организме будут найдены антитела, то человек может возвращаться к обычной жизни.

"Новый тип коронавируса – новое инфекционное заболевание. Мы продолжаем исследовать его во время лечения и выпускаем новые рекомендации по лечению и его контролю. Будьте уверены, что наши пациенты будут выписаны абсолютно здоровыми, и мы способны защитить население, семьи пациентов, тех, кто имеет тесный контакт с ними", - добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.