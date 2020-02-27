Журналистов после брифинга в МИД угостили блинами

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Журналистов после еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой угостили русскими блинами и оладьями в честь масленичной недели, передаёт корреспондент РИА Новости.
Традиционные кислые блины на дрожжах и тоненькие блинчики были приготовлены на основе удмуртских рецептов. Предложили гостям в министерстве брусничное варенье, мёд и популярные в этом регионе России чипсы из ягеля.
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Не забыли в МИД и о мерах предосторожности: на столах помимо столовых приборов и салфеток стояли тюбики с антисептиком для рук.
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Блинчики с яблоком, медом, изюмом и орехами, посыпанные сахарной пудрой
8 из 14
Блинчики с яблоком, медом, изюмом и орехами, посыпанные сахарной пудрой