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Журналистов после брифинга в МИД угостили блинами
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РИА Новости

Журналистов после брифинга в МИД угостили блинами

17:37 27.02.2020 (обновлено: 17:40 27.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковЖурналистов после еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой угостили русскими блинами и оладьями в честь масленичной недели
Журналистов после еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой угостили русскими блинами и оладьями в честь масленичной недели
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Журналистов после еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой угостили русскими блинами и оладьями в честь масленичной недели, передаёт корреспондент РИА Новости.
Традиционные кислые блины на дрожжах и тоненькие блинчики были приготовлены на основе удмуртских рецептов. Предложили гостям в министерстве брусничное варенье, мёд и популярные в этом регионе России чипсы из ягеля.
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© РИА Новости / Михаил Безносов / Перейти в фотобанк

Блинчики с маслом

Блины
1 из 14

Блинчики с маслом

© РИА Новости / Михаил Безносов
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанк

Блинчики со сметаной

Блины со сметаной
2 из 14

Блинчики со сметаной

© РИА Новости / Сергей Венявский
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© Fotolia / azuritaБлинчики с мясом
Блинчики с мясом
3 из 14
Блинчики с мясом
© Fotolia / azurita
© Flickr / jeffreyww

Блинчики с медом

Блины с медом
4 из 14

Блинчики с медом

© Flickr / jeffreyww
© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанк

Блинчики с рыбой

Блины
5 из 14

Блинчики с рыбой

© РИА Новости / Валерий Титиевский
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© Fotolia / Africa Studio

Блинчики с икрой

Блинчики с икрой
6 из 14

Блинчики с икрой

© Fotolia / Africa Studio
© Fotolia / Liv Friis-larsen Блинчики с орехами
Блинчики с орехами
7 из 14
Блинчики с орехами
© Fotolia / Liv Friis-larsen
© Fotolia / StefanieB.

Блинчики с яблоком, медом, изюмом и орехами, посыпанные сахарной пудрой

Блинчики с яблоком, медом и изюмом и орехами, посыпанные сахарной пудрой
8 из 14

Блинчики с яблоком, медом, изюмом и орехами, посыпанные сахарной пудрой

© Fotolia / StefanieB.
© Fotolia / sirapholБлинчики с клубничным джемом и мороженым
Блинчики с клубничным джемом и мороженым
9 из 14
Блинчики с клубничным джемом и мороженым
© Fotolia / siraphol
© Fotolia / mariiya

Блинчики с киви, шоколадом и яблоками

Блинчик с киви и яблоками
10 из 14

Блинчики с киви, шоколадом и яблоками

© Fotolia / mariiya
© Fotolia / M.studio

Блинчики с шоколадом, джемом, ягодами и мятой

Блинчики с шоколадом, джемом, ягодами и мятой
11 из 14

Блинчики с шоколадом, джемом, ягодами и мятой

© Fotolia / M.studio
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Блинчики с вареньем из сосновых шишек

Блины на масленичной ярмарке
12 из 14

Блинчики с вареньем из сосновых шишек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Fotolia / teressa Блинчики с начинкой из шпината
Блинчики с начинкой из шпината
13 из 14
Блинчики с начинкой из шпината
© Fotolia / teressa
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяТонкие блинчики креп Сюзет с апельсиновым соусом
Тонкие блинчики креп Сюзет с апельсиновым соусом
14 из 14
Тонкие блинчики креп Сюзет с апельсиновым соусом
© РИА Новости / Анна Людковская
1 из 14

Блинчики с маслом

© РИА Новости / Михаил Безносов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Блинчики со сметаной

© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
3 из 14
Блинчики с мясом
© Fotolia / azurita
4 из 14

Блинчики с медом

© Flickr / jeffreyww
5 из 14

Блинчики с рыбой

© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Блинчики с икрой

© Fotolia / Africa Studio
7 из 14
Блинчики с орехами
© Fotolia / Liv Friis-larsen
8 из 14

Блинчики с яблоком, медом, изюмом и орехами, посыпанные сахарной пудрой

© Fotolia / StefanieB.
9 из 14
Блинчики с клубничным джемом и мороженым
© Fotolia / siraphol
10 из 14

Блинчики с киви, шоколадом и яблоками

© Fotolia / mariiya
11 из 14

Блинчики с шоколадом, джемом, ягодами и мятой

© Fotolia / M.studio
12 из 14

Блинчики с вареньем из сосновых шишек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13 из 14
Блинчики с начинкой из шпината
© Fotolia / teressa
14 из 14
Тонкие блинчики креп Сюзет с апельсиновым соусом
© РИА Новости / Анна Людковская
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Мария ЗахароваМасленицаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияблиныОбщество
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