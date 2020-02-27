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Минздрав подготовил проект о требованиях к "бережливым поликлиникам"
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РИА Новости

Минздрав подготовил проект о требованиях к "бережливым поликлиникам"

17:31 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПациент записывается на прием к врачу в поликлинике
Пациент записывается на прием к врачу в поликлинике
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пациент записывается на прием к врачу в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект о требованиях к "бережливым поликлиникам", а также о закреплении понятия новой модели оказания медпомощи и о ее внедрении медицинскими организациями, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов - министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" - принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране. В пояснительных документах к проекту говорится, что ключевой принцип бережливой работы поликлиники - непрерывность производственного потока, без задержек и очередей. Этого можно достичь за счет равномерной загрузки персонала, рационального размещения людей и информации, оптимальной планировки площадей.
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"Предлагаемые изменения ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" основаны на послании президента РФ... (подпункта "а" пункта 2 в части установления требований к медицинским организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи ("Бережливая поликлиника")", - говорится в проекте.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обновление и развитие российской системы здравоохранения. Проектом закрепляется понятие о новой модели оказания медпомощи. Кроме того, определяются уровни соответствия новой модели медорганизаций, внедряющих ее. Отмечается, что власти смогут утверждать критерии о соответствии медорганизаций новой модели, а также подтверждать их соответствие. Добавляется, что законопроект закрепляет право медорганизаций внедрять новую модель.
Законопроект определяет суть новой модели, которая заключается в непрерывном совершенствовании процессов в медицинских организациях, "основанном на принципах и ценностях бережливого производства, с использованием методов и инструментов бережливого производства".
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
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