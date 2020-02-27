Минздрав подготовил проект о требованиях к "бережливым поликлиникам"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект о требованиях к "бережливым поликлиникам", а также о закреплении понятия новой модели оказания медпомощи и о ее внедрении медицинскими организациями, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов - министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" - принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране. В пояснительных документах к проекту говорится, что ключевой принцип бережливой работы поликлиники - непрерывность производственного потока, без задержек и очередей. Этого можно достичь за счет равномерной загрузки персонала, рационального размещения людей и информации, оптимальной планировки площадей.

"Предлагаемые изменения ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" основаны на послании президента РФ... (подпункта "а" пункта 2 в части установления требований к медицинским организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи ("Бережливая поликлиника")", - говорится в проекте.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обновление и развитие российской системы здравоохранения. Проектом закрепляется понятие о новой модели оказания медпомощи. Кроме того, определяются уровни соответствия новой модели медорганизаций, внедряющих ее. Отмечается, что власти смогут утверждать критерии о соответствии медорганизаций новой модели, а также подтверждать их соответствие. Добавляется, что законопроект закрепляет право медорганизаций внедрять новую модель.