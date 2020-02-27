Эксперт: коронавирус может повлиять на торговлю России и Италии

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия. Архивное фото

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия

"В 2020 году у нас уже появился ряд трудностей, которые нам придется учитывать при экономическом сотрудничестве. Одна из них – коронавирус. Нужно понять, как это повлияет на экономику Италии в целом", - сказал Трани , говоря о перспективах российско-итальянского экономического сотрудничества в этом году.

Он отметил, что закрытие некоторых городов Италии на карантин приведет к падению ВВП страны.

"Будем надеяться, что это ненадолго и ситуация не повлечет за собой другие проблемы. Сейчас необходимо увеличить товарообмен между Россией и регионами Италии, которые не были затронуты этим вирусом, а это больше половины регионов страны. На данный момент коронавирус серьезным образом затронул только два региона – Ломбардию и Венето. В других регионах нет такой острой проблемы, поэтому там бизнес продолжит развиваться. Так что надо сконцентрироваться на других регионах и ждать, пока и в затронутых вирусом регионах бизнес не возобновится в полной мере", - сказал глава Итало-российской торговой палаты.

Он подчеркнул, что меры, которые были приняты в отношении маленьких городов, помогут защитить бизнес в других регионах, которые не затронул коронавирус. "То есть эти города были фактически закрыты, живущие там люди не могут их покинуть, а остальные не могут туда въехать. Эта форма защиты является гарантией для остальной части страны. Так что сейчас хорошая возможность для того, чтобы сконцентрироваться на развитии бизнеса и торговых связей с другими регионами", - считает Трани.

По последним данным, которые в четверг озвучил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения. Главный очаг заражения находится в североитальянской области Ломбардия.