ВОЗ заявила о "потенциальной пандемии" коронавируса

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый коронавирус может перерасти в пандемию, но ВОЗ готова помогать всем странам в борьбе с COVID-19, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Этот вирус имеет потенциал стать пандемией … но мы готовы помогать всем странам в укреплении их национальных систем здравоохранения", - сказал он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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