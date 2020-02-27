Джастин Тимберлейк опубликовал в Сети клип на трек The other side

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк опубликовал на YouTube клип на трек The other side, записанный с соул-певицей SZA. Композиция войдет в саундтрек анимационного фильма "Тролли. Мировой тур".

Исполнители танцуют и поют в серебряном диско-шаре и зеркальном коридоре о дружбе, любви и том, что надо радоваться жизни и идти к своим целям.

"До сих пор не могу поверить, что стала частью "Троллей". Спасибо большое за то, что выбрали меня", — написала SZA в инстаграме.

В 2016 году Джастин Тимберлейк представил песню "Can't stop the feeling", которая стала заглавной в саундтреке первой части мультфильма. Она дебютировала на первом месте в музыкальном чарте Billboard Hot 100, а после находилась в рейтинге целый год.