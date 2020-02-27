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Джастин Тимберлейк опубликовал в Сети клип на трек The other side
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РИА Новости

Джастин Тимберлейк опубликовал в Сети клип на трек The other side

22:11 27.02.2020
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк опубликовал на YouTube клип на трек The other side, записанный с соул-певицей SZA. Композиция войдет в саундтрек анимационного фильма "Тролли. Мировой тур".
Исполнители танцуют и поют в серебряном диско-шаре и зеркальном коридоре о дружбе, любви и том, что надо радоваться жизни и идти к своим целям.

"До сих пор не могу поверить, что стала частью "Троллей". Спасибо большое за то, что выбрали меня", — написала SZA в инстаграме.

В 2016 году Джастин Тимберлейк представил песню "Can't stop the feeling", которая стала заглавной в саундтреке первой части мультфильма. Она дебютировала на первом месте в музыкальном чарте Billboard Hot 100, а после находилась в рейтинге целый год.
В российском прокате "Тролли. Мировой тур" выйдут 19 марта.
Кадр из клипа Meek Mill - Believe (feat. Justin Timberlake)
7 февраля, 18:19Культура
Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
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КультураМузыкаНовости культурыYouTubeДжастин Тимберлейк
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