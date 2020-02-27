Доллар поднялся до 66 рублей впервые с сентября

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рубль продолжает снижаться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, доллар достиг максимума впервые за пять месяцев, следует из данных Рубль продолжает снижаться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, доллар достиг максимума впервые за пять месяцев, следует из данных Московской биржи

Так, к 18:35 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 91 копейку, до 66,38 рубля, курс евро — на 1,73 рубля, до 73,01 рубля.

При этом ранее обе валюты обновили максимумы с сентября прошлого года: доллар дорожал 66,42 рубля, евро — до 73,08 рубля.

Российская валюта остается под давлением из-за продолжающегося бегства инвесторов от рисковых активов, вызванного опасениями по поводу распространения коронавируса. О нем свидетельствуют и западноевропейские биржевые индексы, которые теряют 3,1-3,4 процента.

Продолжает дешеветь и нефть — так, цены на североморскую смесь марки Brent снижаются на 3,1 процента, до 51,16 доллара за баррель.