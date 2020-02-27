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Доллар поднялся до 66 рублей впервые с сентября
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РИА Новости

Доллар поднялся до 66 рублей впервые с сентября

17:16 27.02.2020 (обновлено: 18:47 27.02.2020)
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рубль продолжает снижаться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, доллар достиг максимума впервые за пять месяцев, следует из данных Московской биржи.
Так, к 18:35 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 91 копейку, до 66,38 рубля, курс евро — на 1,73 рубля, до 73,01 рубля.
При этом ранее обе валюты обновили максимумы с сентября прошлого года: доллар дорожал 66,42 рубля, евро — до 73,08 рубля.
Российская валюта остается под давлением из-за продолжающегося бегства инвесторов от рисковых активов, вызванного опасениями по поводу распространения коронавируса. О нем свидетельствуют и западноевропейские биржевые индексы, которые теряют 3,1-3,4 процента.
Продолжает дешеветь и нефть — так, цены на североморскую смесь марки Brent снижаются на 3,1 процента, до 51,16 доллара за баррель.
По мнению экспертов, в ближайшее время доллар продолжит повышаться до 66 рублей, а евро попытается закрепиться над уровнем 72 рубля. Основную роль в динамике всех рынков по-прежнему будет играть развитие ситуации с коронавирусом.
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Динамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Авторитетно заявляю - доллар стоит на месте, как вкопанный, - это рубль падает.
27 февраля, 19:38
Товарищ Сухов
2880006
Я уже тут))) Доллар скоро рухнет))) Он упадет из-за короновируса) А, нет, подождите - это же рубль падает из-за короновируса... В общем, доллару - хана)))
27 февраля, 19:34
АНАнна Никанорова
11220014
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