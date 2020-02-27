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Памфилова оценила ситуацию с досрочным голосованием по Конституции
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РИА Новости

Памфилова оценила ситуацию с досрочным голосованием по Конституции

17:14 27.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Досрочное голосование сейчас принципиально отличается от того, которое было ранее, когда оно приводило к нарушениям, избирательная система России с тех пор сильно изменилась, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отвечая на претензии руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.
При этом, по ее словам, введение досрочного голосования на голосовании по поправкам в конституцию даст возможность проголосовать как можно большему числу избирателей.
Венедиктов высказался против расширения возможностей надомного и досрочного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В письме Венедиктова в адрес главы ЦИК Эллы Памфиловой, опубликованном в его Telegram-канале, отмечается, что некоторые форматы в той модальности, в которой они были предложены, вызывают опасения, возражения и неприятие, их применение подорвет легитимность общероссийского голосования в целом.
"Досрочка четыре года назад и досрочка сейчас - принципиально разная ситуация, потому что избирательная система России вышла на новый уровень развития, многие люди поменялись, принципы, технологии", - подчеркнула она на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
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Памфмилова добавила, что "во многих странах Запада, которыми все восхищаются", досрочное голосование также присутствует, при этом наблюдательское сообщество там менее развито.
"Там нет такого въедливого, профессионального и сильного наблюдательского сообщества, в большинстве стран нет, в некоторых вообще нет, даже закона, в той же Испании, Аргентине", - отметила она.
Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пояснял, что рассматривается вариант прекратить прием заявлений на голосование по месту нахождения за 5 дней, но при этом дать возможность тем, кто придет за три дня на свой избирательный участок, написать заявление и проголосовать там досрочно.
"Мы сейчас предполагаем за пять дней закончить, именно чтобы не было никаких двойных голосований, сбор заявлений по "Мобильному избирателю", минимум два дня зазор, чтобы перепроверить все, правильно внести, перепроверить все списки, и три дня. Мы решили вообще упростить на этом периоде промежуточном: человек пришел, и у него есть возможность написать заявление, а потом куда-то уехать. Человек пришел и сразу проголосовал досрочно", - отметила Памфилова.
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Она добавила, что ЦИК вменено в обязанности обеспечить права граждан на участие в голосовании, поэтому Центризбирком старается снять все барьеры, чтобы обеспечить возможность проголосовать максимальному количеству избирателей.
"Мы проанализировали и пока мы не справляемся полностью с удовлетворением желающих проголосовать, не хватает мощностей. Вы сами знаете, рассчитывали, сколько в день пропускная способность ящика переносного, сколько можно обойти и так далее? Получается, что потом много жалоб. Мы так прикинули, что в некоторых регионах от 40% а в некоторых до 60% тех, кто хотел бы проголосовать, мы этой системой не обеспечим. Так что, извините, на чаше весов? Наверное, всё-таки интересы наших граждан, желающих проголосовать", - отметила Памфилова.
Председатель ЦИК призвала мобилизовать наблюдателей, чтобы они присутствовали в том числе и на досрочном голосовании и контролировали отсутствие нарушений.
"Давайте мобилизуем, чтобы в эти дни и на всех тех мерах, которые мы предлагаем, было максимальное количество подготовленных наблюдателей. Сложная задача? Сложная, но если есть общее желание, мы можем ее решить", - сказала Памфилова.
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