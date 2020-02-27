Опрос: большинство украинцев недовольны работой властей по Донбассу

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Число украинцев, негативно оценивающих успешность работы властей над решением конфликта в Число украинцев, негативно оценивающих успешность работы властей над решением конфликта в Донбассе , выросло до 70%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским институтом социологии (КМИС).

КМИС приводит данные в сравнении с их опросом, который проводился в декабре 2019 года. Тогда 40% украинских респондентов отмечали, что власти успешно проводят работу в вопросах Донбасса, а противоположного мнения придерживались 50% опрошенных.

"В оценке успешности власти в деле решения конфликта в Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% - что неуспешная (в декабре было 50%)", - говорится в тексте, опубликованном на сайте КМИС в четверг. Остальные респонденты не определились с ответом или отказались отвечать.

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.