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Опрос: большинство украинцев недовольны работой властей по Донбассу
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РИА Новости

Опрос: большинство украинцев недовольны работой властей по Донбассу

17:12 27.02.2020
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Число украинцев, негативно оценивающих успешность работы властей над решением конфликта в Донбассе, выросло до 70%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским институтом социологии (КМИС).
КМИС приводит данные в сравнении с их опросом, который проводился в декабре 2019 года. Тогда 40% украинских респондентов отмечали, что власти успешно проводят работу в вопросах Донбасса, а противоположного мнения придерживались 50% опрошенных.
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"В оценке успешности власти в деле решения конфликта в Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% - что неуспешная (в декабре было 50%)", - говорится в тексте, опубликованном на сайте КМИС в четверг. Остальные респонденты не определились с ответом или отказались отвечать.
Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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