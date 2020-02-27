Власти раскрыли подробности падения трамвая на автомобили в Самаре

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Водителя не было в кабине трамвая, который упал на бок в Водителя не было в кабине трамвая, который упал на бок в Самаре и придавил несколько автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

По данным ГУ МЧС по региону, в четверг в 15.26 (14.26 мск) в Промышленном районе Самары трамвай съехал с путей, после чего завалился на правый борт, придавив пять легковых автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал. По информации самарского ГУМВД, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности трамвая.

"Водитель остановил трамвай, увидев непонятный предмет на рельсах, высадил пассажиров, предпринял все необходимые, по его словам, меры. После этого он вышел из кабины, чтобы посмотреть, что находится на рельсах, а трамвай поехал", - сказала собеседница агентства.