Официальная делегация из Сирии подтвердила участие в Ялтинском форуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Официальная сирийская делегация посетит Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в апреле в Крыму, сообщила руководитель международной дирекции форума Маргарита Болычева.
"Свое участие подтвердили министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль, генеральный директор сирийской организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Ибрагим Медх, а также директор департамента планирования и международного сотрудничества министерства нефти Сирии Мухаммад Джеруди", - сказала Болычева, слова которой приводит пресс-служба форума.
Ожидается, что делегацию возглавит министр экономики и внешней торговли Сирии.
Болычева также подчеркнула, что официальная сирийская делегация посещает форум с 2018 года. Итогом одной из таких поездок стало открытие совместного крымско-сирийского торгового дома.
"Результаты работы этого дома мы можем наблюдать в цифрах: за прошлый год были сделаны четыре поставки продукции и был налажен механизм денежных расчетов: доллары к доллару. На этот год уже заключены контракты на поставку сельскохозяйственной продукции на сумму более 10 миллионов (долларов - ред.), а также два контракта на поставку продукции нефтепереработки", - сказала Болычева.
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планируется провести 23-25 апреля.
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