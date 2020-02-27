Официальная делегация из Сирии подтвердила участие в Ялтинском форуме

"Результаты работы этого дома мы можем наблюдать в цифрах: за прошлый год были сделаны четыре поставки продукции и был налажен механизм денежных расчетов: доллары к доллару. На этот год уже заключены контракты на поставку сельскохозяйственной продукции на сумму более 10 миллионов (долларов - ред.), а также два контракта на поставку продукции нефтепереработки", - сказала Болычева.