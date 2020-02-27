Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA со ссылкой на советника.
"С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным", - сообщила агентству советник вице-президента.
По данным на четверг, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки – со среды на четверг – было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100.