Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

По данным на четверг, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки – со среды на четверг – было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100.