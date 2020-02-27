Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Это следует из подготовленного Минюстом плана действий.
Пока что Москва не может выполнить решение ЕСПЧ. Как пояснил Минюст, это связано с тем, что Тбилиси должен составить точный список потерпевших, уточнить нарушения, от которых пострадал каждый из них, и размер выплат. В Москве опасаются, что компенсацию могут получить люди, которых потерпевшими признать нельзя.
Так, в представленном Грузией списке 1795 человек. Не менее 290 из них надо исключить, так как они не подпадают под критерии суда. Только после уточнения списка российская сторона сможет выплатить компенсации.
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Судебное разбирательство
Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007-го, рассмотрение дела началось в 2012-м. Спустя два года ЕСПЧ вынес решение в пользу Тбилиси, после чего обсуждался вопрос о сумме компенсации.
В прошлом году суд определил эти суммы. Так, те, кто стал жертвами нарушения протокола 4 статьи 4 Европейской конвенции по правам человека ("Запрещение коллективной высылки иностранцев"), должны получить по две тысячи евро. От десяти до 15 тысяч получат признанные потерпевшими по статье 5 параграфа 1 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и статье 3 ("Запрещение пыток").
Первоначально Грузия требовала свыше 70 миллионов евро, однако суд снизил сумму выплат до десяти миллионов.
ЕСПЧ также принял доводы российских властей и обязал Тбилиси представить исчерпывающий список тех, кто может считаться пострадавшими. Грузинская сторона просила разрешить его в дальнейшем дополнять, однако суд отказал в этом.
Кроме того, ЕСПЧ не стал брать за основу представленные грузинскими властями сведения о 4634 пострадавших. При расчетах компенсации суд использовал данные российской стороны и сократил общее число пострадавших до полутора тысяч человек.
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