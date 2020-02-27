Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T02:28+0300
https://ria.ru/20200227/1565288879.html
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
https://cdn23.img.ria.ru/images/150523/12/1505231259_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_93ea9bac04562c8c8454d0658dd96098.jpg
РИА Новости

Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

16:55 27.02.2020 (обновлено: 02:28 28.02.2020)
151193
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Это следует из подготовленного Минюстом плана действий.
Пока что Москва не может выполнить решение ЕСПЧ. Как пояснил Минюст, это связано с тем, что Тбилиси должен составить точный список потерпевших, уточнить нарушения, от которых пострадал каждый из них, и размер выплат. В Москве опасаются, что компенсацию могут получить люди, которых потерпевшими признать нельзя.
Так, в представленном Грузией списке 1795 человек. Не менее 290 из них надо исключить, так как они не подпадают под критерии суда. Только после уточнения списка российская сторона сможет выплатить компенсации.
Здание Международного суда ООН в Гааге
4 февраля, 03:32
Украина готовит новые иски против России

Судебное разбирательство

Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007-го, рассмотрение дела началось в 2012-м. Спустя два года ЕСПЧ вынес решение в пользу Тбилиси, после чего обсуждался вопрос о сумме компенсации.
В прошлом году суд определил эти суммы. Так, те, кто стал жертвами нарушения протокола 4 статьи 4 Европейской конвенции по правам человека ("Запрещение коллективной высылки иностранцев"), должны получить по две тысячи евро. От десяти до 15 тысяч получат признанные потерпевшими по статье 5 параграфа 1 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и статье 3 ("Запрещение пыток").
Первоначально Грузия требовала свыше 70 миллионов евро, однако суд снизил сумму выплат до десяти миллионов.
ЕСПЧ также принял доводы российских властей и обязал Тбилиси представить исчерпывающий список тех, кто может считаться пострадавшими. Грузинская сторона просила разрешить его в дальнейшем дополнять, однако суд отказал в этом.
Кроме того, ЕСПЧ не стал брать за основу представленные грузинскими властями сведения о 4634 пострадавших. При расчетах компенсации суд использовал данные российской стороны и сократил общее число пострадавших до полутора тысяч человек.
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
22 февраля 2019, 16:39
ЕСПЧ не удовлетворил запрос Киева по инциденту в Керченском проливе
154278302189705
Обсудить 83
Европейский суд по правам человекаРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
А Грузия не хочет выплатить компенсации россиянам, которых после распада СССР выгоняли из их домов с криками уходите с нашей земли? А Грузия не хочет выплатить компенсации семьям погибших миротворцев и абхазам? Чего наши политиканы не чешутся? Что они вообще забыли в ЕСПЧ? просиживают штаны и получают нехилые зарплаты?
27 февраля, 17:26
John Spirrov
704323212
Гр. Грузии оправили на родину, а грузинские власти не довольны... это что, за любовь такая ? Вот так нужны свои гр. в Грузии.
27 февраля, 17:16
Dzīvo Lauksaimnieks
394233117
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о письме от организаторов Дельфийского форума
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"
Женщина около пункта обмена валют в Киеве
Украинские стратеги придумали, как обеспечить взрывной рост экономики
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Добыча нефти
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния