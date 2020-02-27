Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Пока что Москва не может выполнить решение ЕСПЧ. Как пояснил Минюст, это связано с тем, что Тбилиси должен составить точный список потерпевших, уточнить нарушения, от которых пострадал каждый из них, и размер выплат. В Москве опасаются, что компенсацию могут получить люди, которых потерпевшими признать нельзя.

Так, в представленном Грузией списке 1795 человек. Не менее 290 из них надо исключить, так как они не подпадают под критерии суда. Только после уточнения списка российская сторона сможет выплатить компенсации.

Судебное разбирательство

Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007-го, рассмотрение дела началось в 2012-м. Спустя два года ЕСПЧ вынес решение в пользу Тбилиси, после чего обсуждался вопрос о сумме компенсации.

В прошлом году суд определил эти суммы. Так, те, кто стал жертвами нарушения протокола 4 статьи 4 Европейской конвенции по правам человека ("Запрещение коллективной высылки иностранцев"), должны получить по две тысячи евро. От десяти до 15 тысяч получат признанные потерпевшими по статье 5 параграфа 1 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и статье 3 ("Запрещение пыток").

Первоначально Грузия требовала свыше 70 миллионов евро, однако суд снизил сумму выплат до десяти миллионов.

ЕСПЧ также принял доводы российских властей и обязал Тбилиси представить исчерпывающий список тех, кто может считаться пострадавшими. Грузинская сторона просила разрешить его в дальнейшем дополнять, однако суд отказал в этом.