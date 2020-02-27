На украинских вокзалах появились изоляторы из-за коронавируса

КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" (" Компания "Украинские железные дороги" (" Укрзализныця ") организовала на пяти вокзалах помещения для временной изоляции лиц с подозрением на коронавирус и другие респираторные заболевания, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во вторник заявил, что обязательно измерять температуру тела будут у всех граждан, прибывающих на территорию Украины из любой страны мира.

"Всего на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оснащенные необходимым оборудованием и противоэпидемическим оборудованием для временной изоляции больных. Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Тараса Шевченко. Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Компания закупила 10 тысяч респираторов, 25 тысяч пар смотровых перчаток и более 1 тысячи защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

Отмечается, что со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников компании, на которых будет отработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для COVID-2019. В пресс-службе также напомнили, что сейчас для недопущения распространения вируса в поездах измеряют температуру тела пассажиров.