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Россия призвала к деполитизации судебного процесса по MH17
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РИА Новости

Россия призвала к деполитизации судебного процесса по MH17

16:53 27.02.2020 (обновлено: 18:30 27.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия призывает к деполитизации судебного процесса по крушению рейса MH17 на Украине и считает необходимым обменяться радиолокационными данными, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы делали все для того, чтобы со своей стороны проявить максимальную не просто открытость, а волю для того, чтобы ответ на вопрос "что делать, кто виноват?" был найден, и найден коллективно, честно, по-настоящему. В результате, что бы ни происходило, какие бы новые данные ни открывались, мы видим тот же самый подход: кулуарность, закрытость, непрозрачность, избирательность и так далее. <...> Я понимаю, что в нашем мире и в наши дни говорить о том, что мы требуем деполитизации процесса, — как кричать в пустоту, это практически невозможно", — сказала она.
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Зачем Нидерланды хотят засекретить свидетелей по делу о крушении MH17?Нидерланды засекретят личности свидетелей по делу о крушении MH17, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал эти намерения.
По словам дипломата, и СМИ, и политические партии, и даже демократические институты заточены на использование политического инструментария для достижения целей во всех сферах — от экономики до судопроизводства.
"Давайте начнем с банального, самого простого — обмена радиолокационными данными тех стран, которые так или иначе имеют к этому отношение. Я имею в виду, у которых была способность и возможность обладать такими данными, эти данные у них есть", — пояснила Захарова.

Крушение рейса MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование ведет международная следственная группа ССГ, Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
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В июне ССГ называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
Суд по делу MH17 должен начаться в Нидерландах в марте.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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57492113
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Мария ЗахароваMH17. РасследованиеНидерландыРоссияВ мире
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