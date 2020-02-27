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В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО
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РИА Новости

В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО

16:49 27.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Армянские военнослужащие примут участие в запланированных в Грузии учениях НАТО Noble Partner 2020, сообщил в четверг в Ереване глава грузинского Минобороны Ираклий Гарибашвили.
"Я рад, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии с участием представителей стран–членов и партнеров НАТО", - сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Давидом Тонояном.
Он выразил надежду, что армянская сторона продолжит активно вовлекаться в учения и в будущем.
Ранее на сайте Минобороны Грузии сообщалось, что эта страна в 2020 году в пятый раз примет многонациональные учения Noble Partner. Мероприятие планируется провести в сентябре на полигонах в Вазиани.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
23 января, 12:27
Турция выступила за вступление Грузии в НАТО
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Ираклий ГарибашвилиНАТОАрменияГрузияВ мире
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