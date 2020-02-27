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Памфилову удивили заявления некоторых экспертов при ЦИК
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РИА Новости

Памфилову удивили заявления некоторых экспертов при ЦИК

16:46 27.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова удивлена заявлениями некоторых экспертов при избиркоме, которые говорят, что Центризбирком не реагирует на их предложения по совершенствованию избирательного процесса, и отмечает, что ЦИК планирует расширять взаимодействие с экспертами, но оно должно быть эффективным.
"Нас интересует конкретность предложений по существу вопросов, которые находятся в нашей компетенции, компетенции ЦИК, то есть их высокая профессиональная состоятельность, аргументированность, нацеленность на защиту обеспечения избирательных прав. Вот в чем должна быть заинтересованность наша общая",- сказала глава Центризбиркома на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
Она добавила, что ЦИК всегда благодарит за конструктивную критику, поскольку не боится её.
"Мы заинтересованы в том, чтобы такой состоялся заинтересованный конструктивный разговор. Поэтому насчёт неудобства - точно не поняла этого пафоса", - отметила Памфилова, комментируя высказывания члена экспертного совета, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, выступившего с критикой ЦИК и назвавшего некоторых экспертов совета "неудобными" для Центральной избирательной комиссии.
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Памфилова также добавила, что некоторые члены научно-экспертного совета пытаются втянуть ЦИК в политическую повестку, которые абсолютно выходят за рамки компетенции Центризбиркома.
"Мы не можем больше того, что мы можем, и не хотим. У нас достаточно много проблем, которые мы должны с вами вместе решать в интересах наших граждан России, которые участвуют в процессе, чтобы ещё отвлекаться на нечто эфемерное, на какое-то политическое облако в штанах",- сказала Памфилова.
По её словам, ЦИК оперативно реагирует на различные изменения и возникающие проблемы, поэтому ведомству нужна быстрая связь с экспертами.
"Принципы взаимодействия (с научно-экспертным советом) мы расширяем, но формы взаимодействия мы должны изменить. Я не хочу, чтобы наше экспертное сообщество, которое очень сильно нам может помочь как профессионалы независимо от степени консервативности или радикальности... но не должно экспертное сообщество плестись в хвосте нашей деятельности",- отметила глава ЦИК.
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Она подчеркнула, что ЦИК готов работать с экспертным сообществом, открыто обсуждать все вопросы и расширять взаимодействие, но надо сделать его эффективным для всех.
"С учётом того, что ряд членов совета сделали довольно громкие заявления, особенно из серии "не читал, но осуждаю", я полагаю, что надо вот так, а не за спиной, не прояснив какие-то ситуации, высказывать свои категоричные суждения... Но мне казалось, что накопились вопросы - давайте обсудим. Вы услышите нашу позицию, мы услышим вашу, в диалоге по каким-то горячим, актуальным проблемам", - сказала Памфилова.
Она назвала ЦИК "одной из самых терпеливых трибун".
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"ЦИК, как пишут некоторые, не охладела к экспертному сообществу, ЦИК одна из тех площадок, их не так много, максимально открытая, где кто только ни выступал, мы со всеми взаимодействуем. Трибуна наша, трибуна ЦИК, она, пожалуй, одна из самых терпеливых трибун вообще, кто только здесь ни выступал, ни показывал себя во всей красе, вплоть до самых радикальных. Мы ко всем относимся с уважением, несмотря на то, что иногда ответного уважения нет, неважно, это уровень воспитания, мы всегда всех выслушиваем", - подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что у ЦИК хорошее взаимодействие со всеми партиями, политическими течениями, экспертным сообществом. "Вопрос в том, чтобы это было эффективно, чтобы не было ощущения, что тратится ваше и наше время впустую", - сказала она.
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